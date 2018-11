Cristiano Ronaldo amareggiato striglia la Juventus

L'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha commentato amareggiato la sconfitta dei bianconeri ai microfoni di Sky: "La Champions è speciale, non ti puoi mai rilassare, può succedere di tutto. Abbiamo dominato la partita, abbiamo avuto più occasioni e potevamo chiuderla. Il Manchester non ha fatto niente per meritare la vittoria, non è stata fortuna perchè questa si cerca. È stato solo un nostro regalo".

La prodezza di CR7 che è valsa il vantaggio dei bianconeri non è bastata: "Non è bello perdere, mai, ma forse questo è forse il momento migliore per subire una sconfitta. Dobbiamo alzare la testa, siamo primi nel girone e sono sicuro che ci qualificheremo come primi", ha spiegato a Sky il cinque volte Pallone d'Oro.

Molto duro con la squadra anche Giorgio Chiellini: "Abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla, questa partita ci deve servire da insegnamento. Se vogliamo arrivare a Madrid a giugno, non dobbiamo commettere questi errori. Alla fine non siamo stati bravi e attenti a vincere una partita che meritavamo. Sconfitta indolore? Si poteva archiviare la qualificazione, ce la siamo complicata da soli. Dobbiamo migliorare, abbassiamo le ali e torniamo a lavorare. Erano due-tre partite che avevamo in canna una cosa del genere, oggi è andata così: meglio perdere oggi che a maggio".

Massimiliano Allegri minimizza la prima sconfitta stagionale: "Era importante passare stasera, non è capitato, ma continueremo a lavorare. Più che il gol sbagliato mi ha fatto arrabbiare la punizione al limite che abbiamo regalato su Mata, bisogna fare comunque i complimenti ai ragazzi per la partita che hanno giocato. Però se giochi bene ma subisci due gol non va bene. Il gol è stato straordinario, nel secondo tempo abbiamo avuto grandi palle gol, se avessimo attaccato la porta avremmo segnato tre o quattro gol. Nel calcio non si può sempre vincere, abbiamo perso quella meno importante".

