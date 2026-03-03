Cristiano Ronaldo ha lasciato l'Arabia? Il jet privato da 61 milioni lascia nella notte, Georgina e i figli con lui

Il jet privato del campione portoghese avrebbe lasciato l'Arabia nel cuore della notte dopo l'attacco all'ambasciata degli Stati Uniti

Dopo quanto accaduto nella notte araba, il jet privato da 61 milioni di sterline di Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato l’Arabia Saudita con a bordo Georgina Rodriguez e i figli, nel tentativo di sottrarli alla guerra ormai estesa all’intera penisola e che ha avuto la sua escalation con l’attentato all’ambasciata americana come rappresaglia acuendo il conflitto mediorientale, ormai guerra regionale. Sui siti inglesi e spagnoli la notizia è riportata con estrema evidenza, a sottolineare come e quanto si ritenga attendibile il trasferimento di Cristiano e famiglia a Madrid, in Spagna.

La fuga di Cristiano Ronaldo e Georgina nella notte

Riad, dove Ronaldo, vive con Georgina Rodriguez e i cinque figli, è stata colpita dalle bombe iraniane mentre i combattimenti entrano nel quarto giorno ormai. L’ambasciata statunitense nella capitale saudita è stata colpita da due droni durante la notte, i media statali iraniani hanno affermato che anche un edificio di comando e di stato maggiore in Bahrein è stato distrutto. Da quanto emerge, gli stranieri residenti in Arabia, in Qatar e negli Emirati stanno fuggendo in massa dal Medio Oriente e online sono emersi i dettagli del volo di Ronaldo partito nella notte e diretto a Madrid.

Il volo verso la Spagna e Madrid

Secondo quanto riferisce il Daily Mail, il jet privato acquistato dal campione portoghese nel 2024 è partito alle 20:00 ed è arrivato quasi all’1:00 di notte. Il sito Flightradar24 – che viene citato nel medesimo articolo – mostrerebbe il percorso seguito dal jet di Ronaldo, sorvolando l’Egitto e il Mediterraneo prima della Spagna. Anche Marca riporta la medesima notizia, evidenziando come nessuno dei due – CR7 e Georgina – abbiano esternato in merito alla presunta fuga.

Il Dipartimento di Stato americano aveva esortato gli americani ad abbandonare più di una dozzina di paesi del Medio Oriente a causa dei rischi per la sicurezza. A chiunque si trovasse a est dell’Egitto è stato intimato di andarsene e un gran numero di voli diretti a Riad durante la notte sono stati visti tornare indietro, con migliaia di cittadini stranieri che cercavano disperatamente di allontanarsi dalla zona di guerra.

Ronaldo aveva giocato sabato scorso

Ronaldo, che guadagna una cifra astronomica all’Al-Nassr nella Saudi Pro League, è attualmente infortunato. Va considerato che fino a sabato scorso, si è scesi in campo per giocare e lo stesso Ronaldo è stato costretto a lasciare il campo durante la vittoria per 3-1 dell’Al Nassr sull’Al Fahya e ora si teme quanto possa essere grave il problema muscolare, con l’avvicinarsi della Coppa del Mondo.

Con l’escalation in corso, va aggiunto che i quarti di finale dell’Asian Champions League Two contro l’Al-Wasl è stata rinviata.

La decisione sul calcio giocato

Inoltre, la Confederazione calcistica asiatica ha rilasciato una dichiarazione in cui conferma che le partite di martedì e mercoledì non si disputeranno, vista la situazione legata alla sicurezza. Alla luce dell’evolversi della situazione in Medio Oriente, la Confederazione ha confermato che le partite di andata degli ottavi di finale dell’AFC Champions League Elite 2025/26 nella regione occidentale, originariamente previste per “Il 2 e 3 marzo 2026 saranno riprogrammati”, hanno affermato.

Inoltre, le partite di andata dei quarti di finale dell’AFC Champions League Two e dell’AFC Challenge League che coinvolgono le squadre della regione occidentale, originariamente previste tra il 3 e il 4 marzo 2026, sono anch’esse rinviate fino a nuovo avviso.

Le partite che coinvolgono i club della regione orientale in tutte le competizioni per club dell’AFC si svolgeranno come originariamente previsto.

“L’AFC continuerà a monitorare attentamente questa situazione in rapida evoluzione e resta determinata a garantire la sicurezza di tutti i giocatori, delle squadre, dei dirigenti e dei tifosi”. Oltre a Ronaldo, ex Juventus, nei paesi della penisola araba si trovano anche l’ex ct azzurro Roberto Mancini e altri esponenti del mondo del calcio in procinto di rientrare come capitato a Danilo D’Ambrosio con la sua famiglia.

seguono aggiornamenti