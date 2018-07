Cristiano Ronaldo, arriva la prima firma italiana

La trattativa per il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus entra nella sua fase più calda. Martedì si terrà la giunta direttiva del Real Madrid, e mercoledì l’agente Jorge Mendes incontrerà i vertici del club blanco per chiudere una volta per tutte l’affare. Il presidente del club spagnolo Florentino Perez vuole più di 100 milioni per il cartellino della stella portoghese, l’accordo potrebbe arrivare a 130.

Ma intanto CR7 regala un altro indizio sulla sua imminente avventura in Italia: il cinque volte Pallone d’Oro ha infatti iniziato una nuova partnership con l’Avis Bellano. Il portoghese sarà testimonial di una campagna per la donazione del sangue del centro lombardo dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue.

Questa la nota dell’Avis Bellano: “E’ con grande orgoglio e con profonda convinzione che l’Avis Comunale di Bellano, dopo le prime voci trapelate a giugno, annuncia la partnership che legherà il sodalizio bellanese al più grande fenomeno in attività a livello calcistico: il bomber della nazionale portoghese Cristiano Ronaldo, meglio conosciuto come CR7. Una grande opportunità che è stata colta dai due consiglieri del gruppo di Bellano, Marco Alberto Bianchi e Mario Passador”.

L’immagine del fuoriclasse lusitano apparirà su alcuni striscioni, un pullman di linea, sul sito web e sui profili social dell’associazione di volontariato.

Un altro tassello, un altro pezzo del puzzle che si sta componendo sul futuro del fuoriclasse nato a Madeira.

Un suo ex compagno del Manchester United, ed ex juventino, Patrice Evra, ha spinto Ronaldo alla Juventus in una diretta Facebook: “Non ho ancora parlato con Cristiano, ma se vuole giocare fino al 2050 la Juventus è la scelta giusta. Io ringrazierò sempre la Juventus, è soltanto grazie a questa squadra se ho continuato a correre e vincere dopo l’esperienza con il Manchester United. Quindi, Cristiano, fai la scelta giusta e sappi che i tifosi italiani ti vorranno un gran bene. Ma sappi anche che dovrai fare dei sacrifici: quando vai alla Juve devi sempre lavorare duro perché non esistono vacanze”.

SPORTAL.IT | 09-07-2018 10:05