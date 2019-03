Cristiano Ronaldo, arriva un colpo di scena

Cristiano Ronaldo torna nella Nazionale portoghese dopo nove mesi di pausa, ovvero dai Mondiali giocati in Russia la scorsa estate. Il nome dell'attaccante della Juventus è infatti nella lista dei giocatori chiamati dal ct del Portogallo Fernando Santos per le sfide contro l'Ucraina e la Serbia, (in programma il 22 e il 25 marzo) entrambe valide per le qualificazioni ad Euro 2020. L'attaccante bianconero aveva saltato, in accordo con la Nazionale, tutti gli impegni successivi al Mondiale per concentrarsi sulla Juventus. Una notizia che non farà troppo piacere a Massimiliano Allegri, che spera di ritrovarselo integro in vista della sfida del 10 aprile contro l'Ajax, valida per il quarto di finale di Champions League.

Pavel Nedved ha negato con forza l'eventualità di una squalifica di CR7 per il match con gli olandesi dopo il gestaccio al termine della gara con l'Atletico. "Non temo la squalifica di Cristiano Ronaldo. Perché dovrei? Si è trattato di un gesto rimasto sul campo, nelle emozioni del campo. Si è sfogato dopo essere stato insultato tanto a Madrid e a Torino dai tifosi avversari, non penso che ci saranno squalifiche. Con l'Atletico abbiamo fatto la Juve e si è visto: i ragazzi erano molto concentrati e determinati prima della partita, quando li ho visti ero tranquillo".

La strada verso la finale di Madrid è ancora lunga, ma già gli appassionati di calcio sognano un ultimo atto di Champions League tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ovvero tra Barcellona e Juventus. A Nyon, oltre ai quarti di finale della massima competizione continentale, è stato infatti anche definito il tabellone fino alle finale: le squadre dei due fenomeni non si incontreranno fino alla fine, e sui social in migliaia stanno già parlando di un possibile scontro al Wanda Metropolitano tra i due rivali. L'eventuale finale stellare è in apertura anche sui principali portali spagnoli, tra cui Marca, portoghesi e inglesi.

SPORTAL.IT | 15-03-2019 14:45