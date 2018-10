Cristiano Ronaldo, arrivano buone notizie

L'avvocato Peter Christiansen, messo a capo della squadra legale allestita da Cristiano Ronaldo per difendersi dalle accuse di stupro mosse dall'ex modella Kathryne Mayorga, si sarebbe recato negli Stati Uniti per parlare con la polizia di Las Vegas e con i responsabili dell'indagine legata ai fatti dell'estate 2009. Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese "Correio de Manha", Christiansen si è detto "soddisfatto di quello che ha visto" e "fiducioso" su una possibile archiviazione del caso.

Nella scorsa settimana lo stesso Peter Christiansen aveva diffuso un comunicato in cui denunciava una manipolazione dei documenti riguardanti il suo assistito: "Una campagna diffamatoria intenzionale basata su documenti digitali che sono stati rubati e senza dubbio manipolati. Dal 2015 ad oggi dozzine di studi legali in varie parti d’Europa sono stati attaccati e i loro documenti elettronici sono stati rubati da un hacker. Questo hacker ha provato a vendere tali informazioni e c’è chi, in maniera irresponsabile, ha finito col pubblicare alcuni di questi documenti rubati di cui alcune parte significative sono state alterate o completamente inventate. A scanso di equivoci, la posizione di Cristiano Ronaldo continua a essere quella di sempre, quello che è accaduto nel 2009 a Las Vegas era un rapporto consensuale".

Ronaldo ha assunto una vera e propria task force per difendersi dalle accuse di stupro mosse dalla statunitense Kathryn Mayorga. Secondo quanto riportano i giornali inglesi l'attaccante della Juventus per la strategia difensiva avrebbe speso un milione di euro circa. Oltre al legale di Las Vegas, Peter S. Christiansen, Ronaldo ha allestito una supersquadra che includerebbe un esperto di medicina legale, un ex agente di polizia e un addetto alle pubbliche relazioni.

SPORTAL.IT | 15-10-2018 17:35