Cristiano Ronaldo batte Messi: nuovo premio e annuncio sul futuro

Nuovo premio per Cristiano Ronaldo, che a Dubai nella cerimonia dei Globe Soccer Awards 2020 è stato premiato come “miglior giocatore del secolo”, davanti a Lionel Messi. CR7 è stato il più votato da oltre 21 milioni di tifosi da 200 Paesi del mondo, che si sono espressi nel referendum online, e dalla giuria tecnica composta da personalità come Antonio Conte, Fabio Capello, Luis Figo, Marcello Lippi.

L’attaccante portoghese, l’unico calciatore che va in gol da 20 anni a questa parte ad alti livelli, ha preceduto l’eterno rivale Lionel Messi e l’attaccante del Liverpool Mohamed Salah. “Bello raggiungere tanti record. Non è facile per così tanti anni ma i numeri parlano da soli. Sono orgoglioso di questi traguardi ma senza grandi compagni, club e allenatori non sarebbe stato possibile”, ha spiegato il cinque volte Pallone d’Oro.

“Giocare in stadi vuoti è noioso. Rispettiamo tutti i protocolli ma, sinceramente, questo è un altro sport. Lo faccio perché è la mia passione e per dovere professionale, ma non mi piace giocare in queste condizioni. Il pubblico mi motiva sempre, anche quando il tifo è contrario. La passione senza tifo è nulla“.

Il ritiro è ancora lontano: “La cosa bella è che mi diverto ancora, faccio sempre le stesse cose che facevo 20 anni fa. E ho una vita fantastica“.

Il titolo di “miglior giocatore dell’anno” è andato invece a Lewandowski. Guardiola miglior allenatore degli ultimi vent’anni, Real Madrid miglior club e Mendes miglior agente. Premio alla carriera a Piqué e Casillas.

OMNISPORT | 27-12-2020 17:35