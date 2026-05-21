Cristiano Ronaldo beffa Inzaghi, l'Al-Nassr è campione d'Arabia: e ora Simone ha due strade per tornare in Serie A

CR7 fa doppietta, esce tra gli applausi e alla fine scoppia in lacrime: ultimo trofeo alzato, la Coppa Italia con la Juventus nel 2021. Il tecnico ex Inter potrebbe tornare in Italia, il Napoli è un'ipotesi concreta

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L’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo è campione d’Arabia: decisivo il successo per 4-1 sul Damac nell’ultima giornata della Saudi Pro League. Reti siglate da Manè, Coman, e due volte da Cr7 (che sale a 973 in carriera).

Delusione per Simone Inzaghi

Un trionfo che arriva a riscattare la delusione della sconfitta nella finale della AFC Champions League 2, di fatto l’equivalente dell’Europa League per l’Asia. Al secondo posto si è fermato l’Al Hilal di Simone Inzaghi, che ha vinto inutilmente per 1-0 sul campo dell’Al Fayha. I rivali non hanno steccato, il sorpasso non si è concretizzato. Una due giorni decisamente poco allegra per la famiglia Inzaghi, vista anche l’eliminazione del Palermo guidato dal fratello Pippo dai playoff di Serie B.

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La rimonta dell’Al-Nassr

Eppure il tecnico ex Inter si era trovato in vantaggio anche di sette punti a gennaio sui rivali, ma non è bastato. Così come non è bastato avere in squadra gente del calibro di Benzema, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic e Theo Hernandez. La rimonta della squadra guidata da Jorge Jesus, vate del calcio portoghese, è stata però implacabile.

CR7, lacrime di gioia

Cristiano Ronaldo, in lacrime al momento della sostituzione che gli è valsa la standing ovation del pubblico, ha così interrotto un digiuno di trofei lungo 5 anni. L’ultima volta che il portoghese aveva esultato risale al 2021, quando con la maglia della Juventus aveva vinto la Coppa Italia in finale contro l’Atalanta. Adesso, nel suo palmarès mancherebbe un unico, grande titolo: il Mondiale.

Inzaghi, futuro incerto

Grande delusione invece per Simone Inzaghi, che ha vinto la Coppa del Re ma non è ancora sicuro del suo futuro. La sua esperienza in Arabia è stata finora altalenante: da una parte risultati importanti e trofei conquistati, dall’altra alcune critiche dopo l’eliminazione dalla Champions asiatica e un periodo complicato in campionato con una clamorosa rimonta subita.

Idea Inzaghi-Napoli

Il suo entourage avrebbe escluso un ritorno immediato in Serie A, ma sul lungo periodo è difficile immaginare Inzaghi lontano dall’Europa per molti anni. Il suo nome continua a essere accostato a panchine importanti: in Italia si parla spesso della Nazionale e, in caso di rivoluzioni future, anche di top club come Milan o Napoli. In particolare gli azzurri potrebbero pensare a lui dopo la fine del rapporto con Antonio Conte, replicando un’alternanza già verificatasi all’Inter.