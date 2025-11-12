Cristiano Ronaldo, lusso e bufera: l'orologio da 1,2 milioni e le accuse di sessismo per le parole su Georgina

L'ex Juve sfoggia il suo pezzo da collezione nel corso dell'intervista col noto giornalista Piers Morgan. Ma solleva un polverone per ciò che ha detto sulla compagna

Mentre sfoggia un orologio con diamanti da 1,2 milioni di euro, su Cristiano Ronaldo si abbatte una tempesta di polemiche per alcune dichiarazioni sulla compagna e futura moglie Georgina Rodriguez nel corso della lunga intervista col noto giornalista inglese Piers Morgan. Sulla stella portoghese dell’Al Nassr piovono accuse di sessismo.

Cristiano Ronaldo, lusso sfrenato: l’orologio da 1,2 milioni

Per il faccia a faccia con Morgan, Ronaldo ha scelto di indossare il suo orologio extralusso di diamanti dal valore di oltre 1,2 milioni. È il Sun a descrivere il prezioso modello da mille e una notte, di cui esistono solamente 18 esemplari al mondo, sfoggiato dall’ex attaccante della Juventus, che di recente ha stabilito un nuovo record: è stato il primo calciatore a entrare nel club dei miliardari con un patrimonio stimato di 1,4 miliardi di dollari.

L’orologio in questione è un un Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette realizzato in oro bianco 18 carati. È dotato di ripetizione minuti decimali e di due tourbillon a triplo asse, che ne aumentano la precisione. Ma non solo: è anche tempestato di oltre 360 diamanti taglio baguette. Un pezzo unico, esclusivo, ma non per CR7, che in Arabia Saudita guadagna 500mila euro al giorno.

Le parole su Georgina che hanno indignato il web

La leggenda portoghese, 40 anni, non ha certo fatto discutere esclusivamente per il suo orologio. Tutt’altro. A scatenare il web sono state le dichiarazioni riservate alla compagna Georgina Rodriguez, che presto diventerà sua moglie. Parlando delle qualità della sua metà, Cristiano Ronaldo ha detto: “È unica nel modo in cui si prende cura di me, della famiglia e della casa, che richiede tanto lavoro”.

Ed ecco la frase incriminata, in riferimento proprio alla gestione della casa: “Se lei volesse il contrario, io non ne avrei intenzione. Gli uomini non possono occuparsene, onestamente”. Schietto al punto da scatenare una bufera. Sul web tanti utenti lo hanno accusato di sessismo e maschilismo. “Pensavamo che nel 2025 avremmo visto le macchine volare e, invece, ci tocca ancora sentire certe frasi” ha scritto AlFemminile.

Sarà un Mondiale storico: la last dance di CR7 e Messi

Ronaldo ha anche ufficialmente annunciato che quelli alle porte saranno i suoi ultimi Mondiali. Dunque, al termine della rassegna che andrà in scena in Canada, Messico e Stati Uniti, calerà il sipario sulla rivalità iridata tra il lusitano e Messi, che pure sarà alla sua last dance. L’ultimo ballo Mondiale di Cristiano e Leo, 13 Palloni d’Oro in due: chi riuscirà a prendere il loro posto?