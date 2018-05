Cristiano Ronaldo cambia il mercato della Juventus

Cristiano Ronaldo potrebbe cambiare i piani di mercato della Juventus.

Il possibile addio del portoghese al Real Madrid scatenerebbe un vero e proprio effetto domino che arriverebbe a coinvolgere anche il club bianconero.

Higuain e Dybala, i due top player della Juve, sarebbero a rischio: proprio il Real Madrid per dimenticare Ronaldo potrebbe chiedere a Marotta il trequartista ex Palermo mentre il Psg, che ha messo in conto l’addio di Neymar direzione Madrid per sostituire il portoghese, è pronto a rituffarsi sul Pipita per regalare un attaccante di grande livello al tecnico Tuchel.

La Juventus ha già fatto sapere che si priverà dei suoi campioni solo in caso di offerte irrinunciabili e nel frattempo sta sondando più piste per non farsi trovare impreparata in caso di addio di Dybala o Higuain.

Nella lista degli obiettivi per il reparto avanzato stilata da Marotta ci sono due nomi in primissima fila: stiamo parlando di Alvaro Morata e a sorpresa Mauro Icardi.

Il primo è in uscita dal Chelsea e tornerebbe volentieri in Piemonte(Paratici si è già mosso concretamente incontrando il calciatore a Milano) mentre per il secondo si tratterebbe principalmente di una suggestione anche se non sono da escludere clamorosi colpi di scena nel caso Maurito non dovesse rinnovare nelle prossime settimane con l’Inter.

A centrocampo il colpo Emre Can è praticamente chiuso e si lavora a fari spenti ad un altro graditissimo ritorno per i tifosi bianconeri: stiamo parlando di Paul Pogba che è in rotta al Manchester United.

Intanto la Juventus è vicinissima ad acquistare sempre dai Red Devils il terzino ex Torino Matteo Darmian e sta trattando intensamente con il Genoa per Mattia Perin che vuole fortemente vestire la maglia bianconera nonostante la corte del Napoli che sarebbe pronta a garantirgli, a differenza del club bianconero, un posto da titolare già nell’immediato.

SPORTAL.IT | 28-05-2018 10:55