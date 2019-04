La ricetta della felicità secondo Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sembra ottimista. E canta. Insomma, i segnali che lasciano ben sperare sono diversi: uno riguarda l’attitudine canterina di CR7che in auto si lascia andare a una interpretazione deliziosa postata su Instagram dalla sua compagna e socia in affari, Georgina Rodriguez.

Dopo l’allenamento domenicale, l’asso juventino si è goduto la sua numerosa famiglia e in particolare Cristiano jr con una “Everybody’s got to learn something”, canzone di Beck. Una dedica speciale per la sua Georgina che ha preferito “Bella”, testo cantato da Wolfine. In attesa dell’Ajax anche questo siparietto regala sprazzi di entusiasmo.

VIRGILIO SPORT | 08-04-2019 13:12