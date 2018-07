Cristiano Ronaldo, casting per l'erede

Nonostante non sia stata intavolata alcuna trattativa concreta, il Real Madrid è già al lavoro per trovare un sostituto che non faccia rimpiangere Cristiano Ronaldo.

In cima alla lista di Florentino Perez c'è Eden Hazard, talento del Chelsea e da tempo pallino del presidente dei Blancos.

Il belga, in scadenza con il club inglese nel 2020, non ha mai nascosto la volontà di trasferirsi a Madrid e le parole del padre dello scorso dicembre avevano confermato: "Eden non rinnova con il Chelsea perché aspetta il Real Madrid".

Un altro profilo che è stato accostato più volte al club di Perez è quello di Neymar, trasferitosi al PSG per 222 milioni di euro ma rimasto deluso dalla mancata conquista della Champions League.

Le finanze della società parigina sono abbastanza solide da poter rifiutare offerte milionarie se non dovessero soddisfare le richieste e con ogni probabilità il club non libererebbe O'Ney per una cifra inferiore da quella sborsata per strapparlo al Barcellona.

Da Parigi potrebbe invece arrivare Kylian Mbabbé, anche lui accostato all'ambiente dei Blancos negli scorsi giorni.

Il francese sta dando prova delle sue qualità con le ottime prestazioni al Mondiale che però il PSG ha pagato 180 milioni di euro appena la scorsa stagione.

Con caratteristiche diverse, il Real Madrid potrebbe virare su Harry Kane, il bomber inglese che sta trascinando il Tottenham con le sue 129 reti nelle ultime quattro stagioni.

L'attaccante della Nazionale di Southgate è però legato agli Spurs che lo considerano una vera e propria bandiera, fattore che potrebbe convincere Kane a non tradire i tifosi inglesi.

L'ultimo profilo accostato ai Blancos è quello di Robert Lewandowski, attaccante del Bayern che non ha mai avuto un gran feeling con l'ambiente tedesco.

Il polacco non è giovanissimo e, per caratteristiche tecniche, non è il fenomeno che incanta i tifosi con le proprie giocate ma più un finalizzatore d'area e la platea di madrid potrebbe non gradire.

