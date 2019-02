Cristiano Ronaldo chiama a raccolta la Juventus

Cristiano Ronaldo storce il naso per la mancata vittoria della Juventus sul Parma, nonostante la sua doppietta. Ma continua a credere fortemente nel progetto bianconero, come ha spiegato senza giri di parole nel dopo partita dell'Allianz Stadium ai microfoni di Dazn.

"Il calcio è così, abbiamo giocato bene nel primo tempo con il Parma che non ha creato niente di particolare, poi nel finale loro hanno avuto due opportunità grazie a errori compiuti da noi – ha sottolineato CR7 -. Per quanto riguarda me sono contento per i gol, ma certamente non per il risultato".

E la fiducia del fuoriclasse lusitano rimane alta: "Non siamo stanchi, sono stati semplicemente errori sul piano tattico. Siamo consapevoli del fatto che tutto il mondo guarda la Juve, perché è la squadra migliore. Noi però dobbiamo stare tranquilli, perché il nostro sarà un grande anno. Zero preoccupazione, ho piena fiducia in questa squadra".

SPORTAL.IT | 03-02-2019 00:10