Cristiano Ronaldo choc, perde la calma con un tifoso e lo spintona via: poi segna e trascina il Portogallo

Prima della vittoria per 5-0 contro l'Armenia Cristiano Ronaldo è stato protagonista di uno spiacevole episodio, reagendo con uno spintone a un tifoso che dopo aver eluso la sicurezza gli ha chiesto un selfie

Piccola disavventura per Cristiano Ronaldo prima del match (poi vinto anche grazie a una sua doppietta) contro l’Armenia. Infastidito da un tifoso che desiderava un selfie il fenomeno portoghese ha perso la calma e lo ha spintonato via, con il fan che è poi stato allontanato dalla sicurezza. A segno durante questa giornata di qualificazioni Mondiali anche un inarrestabile Dusan Vlahovic.

Cristiano Ronaldo perde la calma con un tifoso

Che Cristiano Ronaldo sia tra gli sportivi più famosi e amati al mondo non è certo novità. Ciò però comporta che in qualche occasione i tifosi arrivino anche a comportamenti un po’ oltre al limite per poter avvicinare il loro idolo e ottenere un bramato selfie in loro compagnia. Come è accaduto per esempio prima della sfida valevole per le qualificazioni Mondiali contro l’Armenia.

Al momento di lasciare l’hotel in cui alloggiava la Nazionale portoghese, un tifoso è infatti riuscito a evitare i controlli della sicurezza e ad affiancare Cristiano Ronaldo per strappargli un selfie al volo, scatenando la reazione del cinque volte Pallone d’Oro, che ha immediatamente perso la calma e spinto il proprio fan, poi allontanato dalla sicurezza, con l’episodio che è diventato subito virale sui social.

CR7 segna col Portogallo, dedica la rete a Jota e avvicina l’obiettivo 1000 gol

Dimenticato l’accaduto, una volta sceso in campo CR7 è poi stato tra i protagonisti della vittoria per 5-0 del Portogallo contro l’Armenia, durante la quale ha messo a segno una doppietta dedicata a Diogo Jota, scomparso lo scorso 3 luglio. Cristiano Ronaldo sale così a ben 942 reti in carriera, avvicinandosi sempre più all’obiettivo dei 1000 gol. Protagonista della sfida anche l’ex Milan Joao Felix, anch’egli autore di una doppietta.

Vlahovic trascina la Serbia, Inghilterra senza problemi con Andorra

Vittoria facile anche per l’Inghilterra di Thomas Tuchel, che nonostante le tante sperimentazioni dell’allenatore tedesco non ha avuto grandi difficoltà a battere Andorra, sconfitta 2-0, consolidando così la loro posizione in vetta al gruppo K. Alle spalle della Nazionale dei Tre Leoni c’è invece la Serbia, che trainata da un Dusan Vlahovic che sembra non voler più smettere di segnare ha battuto la Lettonia 1-0, portandosi a 5 punti dagli inglesi con una partita in più da disputare.