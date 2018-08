Ronaldo, Georgina e bimbi in bianconero: foto da milioni di like

Ronaldo-mania: la foto con la famiglia al completo con la maglia della Juventus, postata da CR7 nella serata di martedì, ha raccolto in poche ore milioni di like su Instagram.

Il fuoriclasse bianconero è in posa con la compagna Georgina e i quattro figli, tutti rigorosamente in bianconero. La scritta: “La famiglia bianconera”.

Il cinque volte Pallone d’Oro si sente già parte del mondo bianconero: alla fine dell’allenamento si è fermato per 10 minuti a firmare autografi e fare selfie tra i tifosi deliranti. Il portoghese si è anche concesso una mini vacanza sul lago di Como: il settimanale Chi li ha pizzicati tra la Spa Villa d’Este e il ristorante di Villa Serbelloni. Arrivato in elicottero e scortato, CR7 ha fatto una gita in barca con Georgina e Cristiano junior, il figlio maggiore.

SPORTAL.IT | 22-08-2018 08:35