Cristiano Ronaldo consola e carica la Juventus

La Juventus delude in casa contro il Genoa ma non Cristiano Ronaldo, che con il Grifone ha messo a segno il quinto gol in serie A e stabilito un nuovo record europeo. L'attaccante bianconero ha infatto segnato il gol numero 400 in carriera considerando anche Premier League (84 con il Manchester United) e Liga (311 con il Real Madrid) ed è diventato così il primo giocatore nella storia a toccare quota 400 reti nei cinque principali campionati europei.

CR7 ha caricato la squadra su Twitter dopo l'1-1 con i rossoblu: "Ogni partita insegna qualcosa…ora concentrati sulla prossima", è il messaggio social del lusitano, che non vede l'ora di affrontare la sua ex squadra, il Manchester United, in Champions League all'Old Trafford.

Allegri ha invece bacchettato i suoi proprio per aver pensato troppo ai Red Devils: "Siamo usciti dalla partita dopo un buon inizio di ripresa, loro sono stati bravi a star dentro la gara senza scoprirsi e abbiamo preso il gol del pareggio su una disattenzione. Sono situazioni che non devono capitare, attraverso queste partite passano gli scudetti. Dopo i primi 10' del secondo tempo abbiamo giocato con la testa a Manchester. Oggi era una gara da vincere, siamo passati da frenetici ad addormentati e viceversa. Abbiamo gestito male la palla e abbiamo concesso troppo gioco a loro. Dovevamo fare più gol, perché il rischio era elevato rimanendo sull'1-0. Penso che però questo pareggio faccia bene, così torniamo tutti con i piedi per terra e ritroviamo lo spirito di sacrificio".

"Lavoriamo sulle marcature in area, sul gol avevamo tutto il tempo per organizzare le marcature. Ci è andato bene che abbiamo difeso bene sugli ultimi contropiedi. Gli ultimi 35' non sono stati buoni. È stato un problema generale, non abbiamo pazienza nel girare e tenere la palla e abbiamo fatto molta rincorsa all'indietro; gli attaccanti avversari poi ci hanno creato problemi. Noi comunque non siamo mai stati padroni della partita nonostante il possesso palla".

SPORTAL.IT | 21-10-2018 16:00