Cristiano Ronaldo convocato, ma Allegri perde un giocatore cruciale

La Juventus ha comunicato i convocati per l’andata del quarto di finale di Champions contro l’Ajax. Al termine dell’allenamento di rifinitura sostenuto alla Continassa, e prima della partenza per Amsterdam, Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei giocatori chiamati per la gara contro gli olandesi in programma mercoledì, alle 21,alla Johan Cruijff Arena.

Cristiano Ronaldo ha portato a termine il suo recupero ed è pienamente disponibile per la gara. Il mister toscano però perdeGiorgio Chiellini, fermato da una contrattura al polpaccio sinistro come conseguenza di una botta ricevuta nei giorni scorsi. Il capitano bianconero, costretto a dare forfait, sarà sostituito da Rugani, al centro della difesa con Bonucci. A centrocampo mancherà invece Emre Can, a causa di una distorsione alla caviglia destra rimediata in Juve-Milan. Con Pjanic giocheranno Matuidi e Bentancur.

Questo l’elenco dei convocati: 1. Szczesny, 2. De Sciglio , 5. Pjanic, 6. Khedira, 7. Ronaldo, 10. Dybala, 11. Douglas Costa, 12. Alex Sandro, 14. Matuidi, 15. Barzagli, 17. Mandzukic, 18. Kean, 19. Bonucci, 20. Cancelo, 21. Pinsoglio, 22. Perin, 24. Rugani, 30. Bentancur, 33. Bernardeschi, 37. Spinazzola, 41. Nicolussi Caviglia

Le probabili formazioni di Ajax-Juventus, mercoledì ore 21

Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, van de Beek, F.de Jong; Ziyech, Tadić, Neres. All. Erik ten Hag

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukić, Cristiano Ronaldo. All. Massimiliano Allegri

SPORTAL.IT | 09-04-2019 16:16