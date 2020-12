Cristiano Ronaldo da impazzire: 750 gol in carriera

Una carriera super impreziosita dall’ennesimo traguardo super: Cristiano Ronaldo, col goal alla Dinamo Kiev, tocca quota 750 reti in carriera da professionista.

Tra club e Nazionale, l’asso lusitano ha raggiunto l’incredibile cifra che lo conferma di un’altra galassia: Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus e Portogallo, ringraziano tutte.

La prima gioia di CR7 risale al 7 ottobre del 2002, in uno Sporting-Moirerense: Ronaldo aveva appena 15 anni, ma la stoffa già c’era e prometteva ciò che poi è accaduto. Da lì in avanti, altre 749 volte Cristiano.

L’ultima in Champions, in un match che per la Juve – visti gli ottavi in tasca – non aveva nulla da dire, ma che per il suo fuoriclasse ha rappresentato tanto: 750 goal da professionista, ‘chapeau’.

OMNISPORT | 02-12-2020 22:46