Cristiano Ronaldo da record: nuovo contratto ed ennesimo premio

Nonostante l’annuncio sia stato dato ad inizio mese, oggi Cristiano Ronaldo ha finalmente ritirato il Golden Foot Award, nel corso di una cerimonia che si è tenuta a Montecarlo. Il fenomeno della Juventus ha inoltre lasciato le impronte dei propri piedi, le quali saranno poi esposte nella celebre “The Champions Promenade“.

A margine della cerimonia, Cristiano Ronaldo ha raccontato l’emozione che ha provato in questa serata così speciale per lui, che rappresenta un ulteriore riconoscimennto per i suoi sforzi e il suo duro lavoro quotidiano. Queste le sue parole:

“Ricevere questo premio è un onore: sono contento che le mie impronte saranno vicine a quelle di altri grandi campioni e ringrazio tutto il pubblico che mi ha votato, farò sempre del mio meglio per giocare bene e fare gol“.

Nel corso della serata, è stato consegnato anche il Golden Foot Prestige, onorificenza alla carriera dedicata esclusivamente a un presidente ancora in attività. Anche questo premio lo ha ritirato uno juventino, nello specifico il presidente Andrea Angelli.

Ma i successi di Ronaldo non si fermano qui. In questi giorni infatti si sta parlando anche del nuovo contratto che dovrebbe legare CR7 al suo sponsor tecnico, ovvero Nike, per i prossimi anni. Secondo quanto riportato da Der Spiegel, l’attaccante portoghese, seppur non più giovanissimo, potrebbe rimanere uno degli uomini di punta di Nike anche per i prossimi anni. Il giocatore, che attualmente percepisce una cifra vicina ai 16,2 milioni di euro all’anno con una durata dei termini dal 2016 fino al 2026, potrebbe prolungare fino al 2029.Nel contratto sarebbe anche presente un bonus di ben 4 milioni di euro in caso riuscisse a vincere il Pallone d’Oro per la sesta volta in carriera.

Insomma, Cristiano Ronaldo non si accontenta di certo di quello che ha già ottenuto nella sua folgorante carriera, e forse è proprio questo il vero segreto del suo successo che ormai dura da più di 15 anni.

OMNISPORT | 20-12-2020 23:50