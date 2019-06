Cristiano Ronaldo da urlo, Portogallo in finale di Nations League

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo vola alla semifinale di Nations League, o forse sarebbe più opportuno dire che è Cristiano Ronaldo che è andato in finale. Da solo, o quasi. Una volenterosa Svizzera, a lungo messa meglio in campo rispetto ai lusitani, perde infatti 3-1 al termine di una partita in cui CR7 va in rete ben tre volte, due delle quali negli ultimi due minuti regolamentari.

Le prime occasioni del match sono firmate da Shaqiri e Seferovic, che però non le sfruttano, lo stesso centravanti elvetico sfiora poi due legni. Chi non sbaglia è Cristiano Ronaldo, che al 25' si sblocca su calcio di punizione. Clamoroso l'episodio da cui scaturisce il pareggio: Bernardo Silva viene atterrato in area e viene fischiato rigore al Portogallo, poi il Var segnala che in precedenza c'era stato un'episodio nell'altra area (un contatto tra Semedo e Zuber). Il rigore viene quindi assegnato alla Svizzera, e Ricardo Rodriguez lo realizza al 57'.

Quando la partita sembra indirizzata verso i supplementari, quindi, riecco il campione che mette la sua firma: Cristiano Ronaldo infatti cala bis e tris all'88' e al 90', prima piombando su un cross teso sul primo palo, quindi con un assolo personale da urlo. E anche alla Juventus qualcuno si starà stropicciando gli occhi.

SPORTAL.IT | 06-06-2019 00:16