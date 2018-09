Cristiano Ronaldo day, la statistica è incredibile

I numeri non tradiscono mai. Anche nel calcio e in particolare se si parla di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha trovato i primi, sospirati gol in Serie A, nel 2-1 con cui la Juventus ha liquidato il Sassuolo restando a punteggio pieno dopo quattro giornate. Tanto rumore per nulla, viene da dire, perché non c’erano dubbi che il gran giorno sarebbe arrivato a breve, anzi brevissimo, dopo le leggere e impreviste difficoltà delle prime giornate. Contro Chievo, Lazio e Parma il pallone non è voluto entrare, ma la professionalità di Cristiano, rimasto a lavorare a Torino durante la sosta chiedendo di non essere convocato in Nazionale, è stata premiata al quarto appuntamento. Come previsto, appunto, dai numeri, perché il medesimo cliché si era verificato nella scorsa stagione, quando dopo 270’ di attesa in Liga con il Real Madrid, al quarto tentativo CR7 si sbloccò segnando al Getafe.

Ma non solo, perché, e questo dato è ancora più sorprendente, proprio come nel 2017-2018, Ronaldo ha insaccato il primo pallone alle spalle del portiere avversario dopo 28 tiri in porta. Roba da giocare i numeri al lotto, per i tifosi juventini superstiziosi, un ambo secco, 28-4-2, tiri in porta, numero di giornata e di gol segnati, magari sulla ruota di Torino. Scherzi a parte, la precisione svizzera, più che portoghese, di Cristiano ha colorato di gloria il pomeriggio della Juventus, rovinato solo dalla follia di Douglas Costa, destinato a saltare anche la partita contro il Napoli dopo lo sputo a Di Francesco che gli procurerà una squalifica di tre giornate.

“Nelle prime tre partite era andato spesso vicino al gol, anche oggi poteva farne di più, non è mai stato un problema” ha detto Allegri nel dopo-partita, glissando sull’”ansia da prestazione” che sembrava aver attanagliato Ronaldo anche nel primo tempo della gara contro gli emiliani. Ansia scacciata dal sorriso liberatorio dopo la prima rete, facile facile, ma capace di scatenare la standing ovation di tutto lo stadio, prima del bel sinistro incrociato del raddoppio.

“C’era un po' d'ansia dopo il mio passaggio dal Real Madrid alla Juventus – ha detto Ronaldo a Sky Sport – Sto lavorando bene, i compagni mi aiutano alla grande ad adattarmi al nuovo campionato. C’era molta attesa su di me, avevo voglia di segnare e sono contento". Concetto ribadito dal post, in rigoroso italiano, su Instagram: “Sono molto felice di aver segnato la mia prima doppietta con la maglia della Juve e soprattutto di aver contribuito a questa importante vittoria della squadra”.

SPORTAL.IT | 16-09-2018 20:55