Cristiano Ronaldo, debutto con la Juventus rimandato

La Juventus si prepara a partire per gli Stati Uniti e rimanda ancora una volta l'esordio in bianconero di Cristiano Ronaldo.

La società piemontese ha infatti diramato l'elenco dei convocati per la International Champions Cup 2018, con la squadra che nella mattinata di lunedì lascerà Torino alla volta degli Stati Uniti. Massimiliano Allegri ha indicato 27 giocatori, tra i quali manca proprio CR7.

La scelta non costituisce certo un caso, dato che oltre alla stella lusitana mancano anche Douglas Costa, Juan Cuadrado e Paulo Dybala. Il tecnico livornese ha quindi deciso di concedere qualche giorno di riposo in più ai calciatori bianconeri che hanno superato il girone eliminatorio ai Mondiali di Russia 2018. Sono infatti stati convocati Wojciech Szczesny e Sami Khedira, con quest'ultimo che raggiungerà la squadra direttamente negli Stati Uniti.

Resta probabilmente un pizzico di rammarico per la mancata occasione di vedere Cristiano Ronaldo già in campo con la maglia della Vecchia Signora e contro avversarie di grande prestigio, come Bayern Monaco, Benfica e ovviamente Real Madrid, avversario di Madama nella partita che si giocherà alla mezzanotte di domenica 5 agosto.

Lo si è potuto chiaramente capire dal post attraverso cui la Juventus ha ufficializzato i nomi per la tournée su Twitter, dove si sono letti commenti come "No Ronaldo no party", "No Ronaldo no show", "Saranno più belli gli allenamenti di quei pazzi a Torino che le amichevoli", "Ronaldo, Costa e Dybala vanno da Cuadrado a fare un party" e diverse osservazioni sulla carenza di attaccanti per la trasferta oltreoceanica.

Assenti dalle convocazioni anche l'infortunato Leonardo Spinazzola e Stefano Sturaro.

I convocati della Juventus:

Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Benatia, Pjanic, Khedira (si aggregherà alla squadra direttamente negli Usa), Marchisio, Alex Sandro, Caldara, Barzagli, Perin, Cancelo, Pinsoglio, Can, Rugani, Beruatto, Del Favero, Bernardeschi, Fernandes, Macek, Kastanos, Clemenza, Pereira da Silva, Beltrame, Favilli, Di Pardo e Fagioli.

SPORTAL.IT | 22-07-2018 15:55