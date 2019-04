Cristiano Ronaldo decide il futuro: fissato l'incontro con Agnelli

Cristiano Ronaldo non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche dall'eliminazione dalla Champions League, e anche la sua pagina Instagram è inattiva da martedì: un silenzio inquietante che ha dato adito ad alcune indiscrezioni di mercato sul futuro del fuoriclasse portoghese, che secondo voci potrebbe lasciare in anticipo laJuventus, se non quest'anno nella prossima stagione.

Ma su questi retroscena filtrano le prime smentite: Tuttosport riporta che l'entourage del cinque Pallone d'Oro ha fatto sapere che CR7 non contempla 'ipotesi di dire addio ai bianconeri a fine stagione o nel 2020, come riportavano più fonti. Ronaldo sarà regolarmente in campo sabato all'Allianz Stadium contro la Fiorentina per conquistare il punto decisivo per l'ottavo scudetto e festeggiare con compagni e tifosi. "Per me c'è solo la Juve", è la frase riportata del giocatore.

Secondo quanto riporta Record, è intanto previsto nelle prossime settimane un incontro tra il presidente Andrea Agnelli e Cristiano Ronaldo per pianificare assieme il futuro alla Juventus. CR7, evidentemente deluso dall'uscita prematura dalla Champions (il video del "ce la siamo fatta addosso" lo conferma) porterà alcune idee e suggerimenti da condividere in comune per aiutare il club a vincere una volta per tutte il trofeo dalle grandi orecchie, che sfugge alla Vecchia Signora dal 1996: un obiettivo che cercherà di raggiungere entro il 2022, data di scadenza del contratto con il club torinese.

Inoltre Ronaldo proverà anima e corpo da qui alla fine della stagione di vincere la classifica dei cannonieri di Serie A: un obiettivo personale a cui tiene molto. Attualmente Ronaldo è quarto a 19 gol, dietro al bomber della Samp Quagliarella (22), al Pistolero del Milan Piatek (21) e alla punta dell'Atalanta Zapata (20).

SPORTAL.IT | 20-04-2019 10:55