Cristiano Ronaldo dice addio al Real Madrid

Cristiano Ronaldo ha detto addio al Real Madrid attraverso una lettera pubblicata dalla società bianca sul proprio sito web. La stella portoghese ha spiegato il perché della sua partenza e ha ringraziato il club e i tifosi per tutto quello che ha vissuto durante questi nove anni in bianco.

"Ho solo sentimenti di grande gratitudine per questo club: posso solo ringraziare tutti per l'affetto che ho ricevuto. Tuttavia, credo che sia giunto il momento di aprire una nuova fase nella mia vita ed è per questo che ho chiesto al club di accettare il mio trasferimento. Il Real Madrid ha conquistato il mio cuore e quello della mia famiglia. Grazie a tutti e, naturalmente, come ho detto la prima volta nel nostro stadio nove anni fa: 'Hala Madrid'".

SPORTAL.IT | 10-07-2018 18:05