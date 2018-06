Cristiano Ronaldo, duello Mourinho-Psg

Il nome di Cristiano Ronaldo è sulla bocca di tutti dopo la strepitosa tripletta nell'esordio mondiale di Sochi contro la Spagna, e ci si interroga sul futuro della stella portoghese che si è vista rifiutare la richiesta di aumento dell'ingaggio (attualmente a 21 milioni di euro) da parte del Real Madrid. CR7 vuole raddoppiare il suo compenso, equiparandolo a quello di Messi e Neymar, e si sta guardando intorno alla ricerca di una nuova destinazione.

Secondo quanto riporta Premium Sport, due club sarebbero intenzionati ad ingaggiarlo: il Manchester United di José Mourinho, che si sarebbe mosso in prima persona per covincerlo a tornare in Inghilterra, e il Paris Saint Germain dello sceicco Al-Khelaifi, che vuole comporre una squadra da urlo acquisendo questa estate anche Gigi Buffon. Il Psg sarebbe pronto ad offrire addirittura 45 milioni di euro al cinque volte Pallone d'Oro.

SPORTAL.IT | 17-06-2018 09:45