Cristiano Ronaldo-Dybala: la foto fa arrabbiare Allegri

Paulo Dybala ha svelato per errore gli schemi difensivi preparati da Massimiliano Allegri prima del match contro l’Empoli. L’attaccante argentino della Juventus ha pubblicato su Instagram una foto innocente negli spogliatoi con Cristiano Ronaldo e la scritta “La prima da capitano non si dimentica mai”, ma non si è accorto che alle loro spalle era appeso sul muro il foglio con gli schemi del tecnico toscano sulle palle inattive.

Svelate le marcature con Chiellini (poi ko nel riscaldamento e sostituito con Rugani) appaiato a Silvestre, Bonucci su Antonelli, Alex Sandro su Krunic, Matuidi su Di Lorenzo e De Sciglio su Caputo. Svelati inoltre gli schemi sulle punizioni empolesi: su quelle laterali basse devono restare fuori area Bernardeschi e Pjanic, mentre marcano a zona Bentancur e Cristiano Ronaldo. Sulle laterali alte Dybala resta in barriera e in linea ci vanno Pjanic, CR7, Bentancur, Rugani, Matuidi, Bonucci e Alex Sandro. Sulle centrali Allegri vuole invece in barriera Pjanic, Cristiano Ronaldo, Bentancur e Matuidi.

Ronaldo ha intanto commentato così il successo contro i toscani: “Partita complicata, sappiamo che era una partita difficile. Dopo la Champions League eravamo stanchi, siamo migliorati nel secondo tempo, abbiamo meritato la vittoria. Oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Il secondo gol? È stata un’azione molto rapida, non me lo ricordo bene. Mi sono sentito sicuro, ci ho provato e ne è uscito un gran gol“.

Allegri lo ha applaudito: “La sua è stata la prodezza di un giocatore straordinario. Gesti di questo tipo andrebbero mostrati ai bambini delle scuole calcio, anziché annoiarli con tutta la teoria che non li fa divertire agli allenamenti. Domani tanti di loro scenderanno in campo e proveranno a imitare la prodezza di un fuoriclasse: così facendo impareranno sicuramente di più che con concetti astratti”.

SPORTAL.IT | 28-10-2018 10:35