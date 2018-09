Cristiano Ronaldo, è arrivata la sentenza dell'Uefa

Tutto secondo le previsioni. Cristiano Ronaldo è stato squalificato per una giornata dopo essere stato espulso durante la partita contro il Valencia, la prima della Juventus nella fase a gironi di Champions League.

La Commissione Disciplinare, confermando le attese, ha deciso di comminare un solo turno di stop al cinque volte Pallone d’Oro, cui non è stata riconosciuta una “condotta violenta”. Il fuoriclasse dei bianconeri era stato espulso durante il primo tempo del match giocato in Spagna dopo aver toccato la testa dell’ex difensore dell’Inter Jeison Murillo.

La giornata di squalifica è scattata automaticamente dopo il rosso inflitto dall’arbitro Brych, malconsigliato nell’occasione dal suo assistente di linea. CR7 evita in ogni caso la beffa più grande, ovvero saltare il match dell’Old Trafford contro la sua ex squadra, il Manchester United. L’ex Real non ci sarà invece per la sfida casalinga del 2 ottobre all’Allianz Stadium contro gli svizzeri dello Young Boys.

Per una beffarda coincidenza, l’Uefa ha comunicato proprio oggi la decisione di introdurre nella Champions League 2019-2020 il Video Assistant Referee (Var), che sarebbe servito per scagionare Ronaldo nell’occasione.

E’ arrivato l’ok definitivo dell’Esecutivo Uefa all’introduzione della tecnologia in campo, che molti club chiedevano da tempo di mettere in atto già da questa stagione: è stata vinta l’opposizione del presidente Ceferin, che, durante il sorteggio di Montecarlo, aveva bocciato la tecnologia. L’esordio ufficiale del Var in una competizione Uefa avverrà nella Supercoppa europea, in programma il prossimo 14 agosto a Istanbul. Verrà utilizzato anche agli Europei del 2020 e in Europa League dal 2020/2021.

“Siamo fiduciosi che l’introduzione della Var nell’agosto 2019 ci darà il tempo per mettere in atto un sistema solido e di addestrare i funzionari di gara per garantire un’implementazione efficiente e di successo nella competizione per club più importante del mondo”, ha spiegato Ceferin.

SPORTAL.IT | 27-09-2018 14:50