Cristiano Ronaldo e Georgina: cerimonia top segret in Marocco

Cristiano Ronaldo ama Georgina e non esita a ribadirlo anche nelle interviste ufficiali, scansando le nubi che nel corso degli anni si sono susseguite nel loro rapporto. Nulla pare turbare, almeno così ci è dato sapere, il legame tra CR7 e la sua compagna. Una donna divenuta, stando a quanto sostiene Novella 2000, sua moglie.

Cristiano avrebbe sposato Georgina Rodriguez con una cerimonia blindata, in Marocco, anche se la notizia sarebbe comunque filtrata. Dopo le voci e i rumors di dodici mesi fa su un possibile matrimonio imminente, pare si sia celebrato il rito che ha unito la coppia in via formale.

A gioire tutti gli affetti più cari a entrambi, ad eccezione della madre del campione della Juventus, Dolores Aveiro.

Secondo la fonte citata, molto vicina alla coppia, il portoghese avrebbe modificato il proprio testamento per tutelare la neo moglie. A confermare la notizia sarebbero le parole di una persona molto vicino alla coppia che, a Novella 2000, avrebbe dichiarato: “Avevo capito tutto già dal 29 agosto scorso: quel giorno Cristiano è andato a Madeira dai suoi legali e ha cambiato il testamento per tutelare anche Georgina. Prima di allora tutto il suo patrimonio sarebbe stato gestito da sua madre, mentre quel giorno cambiò alcune disposizioni e inserì Georgina”.

VIRGILIO SPORT | 20-11-2019 15:42