Cristiano Ronaldo e Georgina: riposo in Croazia

Meritato riposo per Cristiano Ronaldo, che fresco di scudetto con la Juventus ha deciso di partire con la compagna Georgina Rodriguez a Dubrovnik, in Croazia, per trascorrere le vacanze pasquali.

Il fuoriclasse bianconero è ospite della lussuosa Villa Sheherezade: i due hanno cenato nel rinomato ristorante “Dubrovnik”, con un menù a base di pasta, pesce e aragosta. Domenica hanno visitato l’isola Lopud, situata non lontano dalla costa. Il ritorno in Italia è previsto per mercoledì, alla ripresa degli allenamenti.

SPORTAL.IT | 22-04-2019 09:56