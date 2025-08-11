Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano, l’annuncio sui social: ecco quanto vale l’anello di fidanzamento

Dopo quasi dieci anni di amore Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si preparano a convolare a nozze. L’annuncio del fidanzamento avviene, come spesso in casi del genere, a mezzo social con la modella e influenze spagnolo che ha pubblicato lo scatto dell’anello di fidanzamento che ha fatto subito il giro del web.
Ronaldo: la proposta di matrimonio
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno deciso di fare il grande passo, una notizia che arriva per certi versi anche un po’ inattesa vista la lunghissima storia d’amore tra i due che dura da oltre 10 anni. Ma con la carriera del calciatore portoghese che volge verso la sua conclusione, CR7 ha deciso di fare la sua proposta. L’annuncio è arrivato sui canali social della modella e influencer spagnola che ha pubblicato una foto delle loro mani intrecciate e lo splendido anello di diamanti in primo piano con la didascalia: “Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite”. La vita, quella attuale, della coppia continua a Riyadh con il campione portoghese che nel corso degli ultimi anni è diventato simbolo e portavoce dell’emergente calcio arabo.
L’anello da sogno per la futura sposa
A colpire i social è stato ovviamente l’anello che ha avuto il ruolo di attore protagonista in questo annuncio di fidanzamento. Georgina non ha nascosto il regalo di Cristiano e che rappresenta il pegno del loro amore. E ovviamente la ricerca degli utenti sui social è cominciata immediatamente: quanto vale quell’anello di diamanti che dalle foto sembra enorme. La risposta ovviamente non è ufficiale e non arriva dai diretti interessati ma secondo alcune fonti di informazioni l’anello che presenta un diamante dalla taglio ovale vale oltre 3 milioni di euro. E se CR7 non ha badato a spese per l’anello, chissà cosa c’è in programma per il grande giorno.
Chi è Georgina Rodriguez
Nata a Jaca, in Spagna, il 27 gennaio del 1994, Georgina Rodriguez ha vissuto per tanti anni a Bristol in Inghilterra dove ha studiato danza e ha lavorato come cameriera prima di tentate la carriera nel mondo della moda. Nel corso degli anni, Georgina si è costruita una carriera come modella ma anche com influencer e protagonista del mondo dello spettacolo al punto che in Italia la ricordiamo anche come aver affiancato come co-conduttrice Amadeus in una delle serate del Festival di Sanremo. Netflix gli ha dedicato uno speciale intitolato “I Am Georgina” che è stato pubblicato sulla piattaforma streaming nel 2022.