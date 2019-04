Cristiano Ronaldo e gli assenti: Allegri mette l'Ajax nel mirino

Non sarà certo una passeggiata Juventus-Ajax, sia per la difficoltà in sé della partita, per il valore degli avversari, per il punteggio dell'andata (1-1) e anche per le diverse assenze che affliggono i bianconeri. E sulle quali Massimiliano Allegri è stato chiaro nella conferenza stampa della vigilia.

"Chiellini sarà in ritiro con noi, ma non giocherà la partita. Mandzukic invece non è disponibile, ha un problema a un tendine rotuleo. Ha provato ad allenarsi per provare a capire se avrebbe potuto giocare, ma si è fermato – ha dichiarato il tecnico bianconero -. Ma siamo in un numero sufficiente, saremo 16-17 e qualcuno andrà in tribuna".

"L'assenza di Mario non sconvolge nulla, perché le possibilità che non fosse in campo esistevano già – ha proseguito Allegri -. Ora devo solo stabilire chi schierare al suo posto. Potrebbe essere Kean, Dybala o nessuno dei due. E in base a chi dei due giocherà, uno tra Cancelo e De Sciglio starà fuori. Se invece saranno assenti entrambi, allora potrebbero giocare sia Cancelo che De Sciglio. Domani deciderò".

Fondamentale sarà però il recupero di Cristiano Ronaldo: "Rispetto all'andata sta meglio fisicamente. Lui ha questa grande qualità di diventare un altro giocatore quando inizia la partita. Rientrerà anche Emre Can, Douglas Costa non ci sarà, mentre il capitano sarà Dybala nel caso in cui fosse in campo. Altrimenti Bonucci".

Allegri infine ha provato a disegnare il tipo di partita che dovrà giocare la sua Juventus contro l'Ajax: "Dovremo essere bravi a capire i momenti giusti della partita. Loro giocano molto e pressano alto. Oltretutto a Madrid hanno dimostrato come giochino meglio in trasferta rispetto che in casa. Quindi dovremo aggredirli, ma anche essere bravi a gestire la partita quando saranno loro ad attaccare. Serviranno tecnica, fisico e livello atletico".

SPORTAL.IT | 15-04-2019 22:25