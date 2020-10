Cristiano Ronaldo e il protocollo anti Covid: ecco cosa rischia CR7

Prosegue il caso Cristiano Ronaldo, con il fuoriclasse della Juventus che dopo la positività al Coronavirus è rientrato dal Portogallo a Torino dando vita a un vero e proprio putiferio. Si è infatti parlato di una sospetta violazione del protocollo Covid, con tanto di duro scambio di posizioni tra lo stesso CR7 e Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport. E nel frattempo ci si interroga sulle possibili conseguenze della vicenda.

Secondo quanto ricostruito da ‘Tuttosport’, esiste la possibilità che Cristiano Ronaldo sia deferito. Sarà la Procura Federale a valutare tale ipotesi, su cui sarebbe poi il Tribunale Federale a doversi pronunciare. Nel caso in cui si procedesse, però, la vicenda sarebbe definita non prima delle prossime 2-3 settimane.

Si è paventata anche la possibilità di una squalifica, che lo stesso quotidiano torinese ritiene tuttavia un’ipotesi poco praticabile. L’impressione è che l’attaccante della Juventus possa incorrere in una multa o poco più, anche in caso di deferimento. Tanto più che lo spostamento non sarebbe arrivato per raggiungere un luogo di ferie, ma da una bolla a un’altra e sempre a domicilio.

Spiegazioni che però non hanno convinto del tutto il ministro Spadafora. “Penso abbia violato il protocollo“, aveva detto quest’ultimo giovedì, scatenando la piccata risposta social del fuoriclasse lusitano. Che aveva scelto Instagram per esporre il suo punto di vista sulla vicenda.

“Sto rispettando il protocollo, non l’ho infranto come è stato detto: è una bugia. Sono sempre in casa e come vedete sto bene. Sono asintomatico”, era stato il succo del suo messaggio. Con Spadafora che a sua volta aveva controreplicato.

“La notorietà e la bravura di certi calciatori non li autorizza ad essere arroganti, irrispettosi verso le istituzioni e a mentire“, il suo duro attacco tramite l’Ansa.

OMNISPORT | 17-10-2020 12:10