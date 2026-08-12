Cristiano Ronaldo e l'ultimo contropiede: nozze segrete con Georgina e 21 milioni di like

Il fuoriclasse portoghese ha sposato la modella un anno dopo la promessa nuziale, la cerimonia si è tenuta a Cascais lontano dai riflettori, alla presenza solo dei 5 figli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Una foto sul profilo social con le mani adornate da fedi nuziali (oltre al prezioso anello di fidanzamento che la modella indossa da un anno), una didascalia che recitava “C e G” separate da un cuore, un milione di like in pochi minuti (diventati ora oltre 21 milioni): stavolta è vero: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez sono ora marito e moglie. Hanno confermato la notizia condividendo immagini e gioia sui profili social, scegliendo di mantenere il loro matrimonio lontano dai riflettori.

Dove si è sposato Ronaldo

Il fuoriclasse portoghese e la modella hanno preso tutti in contropiede e si sono sposati ieri con una cerimonia civile intima tenutasi a Cascais, in Portogallo, alla quale hanno partecipato solo i loro cinque figli. Nonostante le speculazioni dei media degli ultimi giorni, la celebrazione è stata tenuta segreta, lontano da curiosi, occhi indiscreti e soprattutto giornalisti e fotografi.

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Le false nozze di Funchal

Sabato scorso, si è creato un gran trambusto nei pressi della Cattedrale di Funchal, città natale del calciatore portoghese, a causa di voci secondo cui la cerimonia si sarebbe tenuta proprio lì. Lo stesso giocatore aveva reagito con umorismo alla notizia, relativa alla confusione generatasi intorno a quelle che invece erano nozze degli anonimi Nicole e Fábio, previste per l’8 agosto.

Dopo mesi di voci e speculazioni su quando avrebbero fatto il grande passo, il matrimonio arriva esattamente un anno dopo l’annuncio del fidanzamento. Cristiano Ronaldo, 41 anni, e Georgina Rodríguez, 32 anni, stanno insieme dal 2016, quando lei lavorava in un negozio Gucci a Madrid e lui era un giocatore del Real Madrid. Quella che era iniziata come una storia d’amore discreta è poi diventata una delle coppie più in vista sulla scena internazionale.

Una love story lunga dieci anni

Era l’agosto del 2025 quando Georgina condivise un romantico post sui suoi social media accettando la proposta del calciatore portoghese con la frase: “Sì, lo voglio. In questa vita e in tutte le mie vite”. Da allora, i preparativi per il matrimonio sono stati tenuti privati. Cristiano Ronaldo e Georgina hanno iniziato la loro relazione nel 2016 , quando lei lavorava in un negozio Gucci a Madrid e lui era un giocatore del Real Madrid. Quella che era iniziata come una storia d’amore discreta è poi diventata una delle coppie più in vista sulla scena internazionale. Nel corso della loro relazione, durata quasi un decennio, la coppia ha condiviso alcuni dei momenti più importanti della propria vita, dalla nascita delle figlie a periodi particolarmente difficili come la perdita di uno dei gemelli che aspettavano nel 2022.

La coppia ha due figli insieme: Alana Martina, nata nel 2017, e Bella Esmeralda, nata nel 2022. Cristiano ha però altri tre figli: Cristiano Jr., di 16 anni, e i gemelli Eva e Matteo, di 9. Al momento non si sa se i novelli sposi organizzeranno una seconda festa con parenti e amici . Tutto ciò che hanno condiviso con i loro milioni di follower è una foto delle loro fedi nuziali e la conferma che, dopo dieci anni insieme, si sono finalmente detti “sì”.