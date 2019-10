Cristiano Ronaldo e la permanenza in Italia: la Juve fissa una data

Cristiano Ronaldo continua ad essere al centro del progetto della Juventus, e questo non è destinato a cambiare al termine di questa stagione. Lo ha assicurato il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, mettendo a tacere le ipotesi di addio di CR7 nel 2020 con parole molto precise pronunciate da Amatrice, dove ha ritirato il 'Premio Scopigno' riservato al miglior dirigente calcistico dell'anno. Se ne parlerà, nel caso, solo dal 2021 in poi. E non necessariamente.

"Cristiano Ronaldo non andrà via tra un anno, nella maniera più assoluta. Anzi, è molto concentrato sui suoi obiettivi personali visto che è il candidato numero uno a vincere il Pallone d'Oro. Credo proprio che non andrà via al termine di questa stagione, né della prossima", è stata la sentenza del dirigente della Vecchia Signora.

Che comunque ha dato qualche indicazione di calciomercato, in particolare per quanto riguarda Mario Mandzukic: "Insieme a lui avevamo preso la decisione che per un certo periodo restasse tranquillo. Esisteva una possibilità di trasferimento in Qatar per lui, ma alla fine è rimasto. Decideremo, sempre con lui, la migliore soluzione possibile".

E per quanto riguarda gli innesti, magari già a gennaio? "No, la rosa è completa – ha garantito Paratici -. Per noi siamo già in presenza della squadra migliore, non abbiamo bisogno di rinforzi. Rakitic? Non arriva".

C'è poi la rinnovata sfida scudetto con l'Inter: "Inter-Juve è stata importante per dimostrare a noi stessi che ci siamo. Per il mercato che hanno fatto, per l'allenatore e un direttore che conosciamo benissimo sono loro la nostra rivale più accreditata".

Ma non l'unica: "Anche il Napoli è molto forte, ma io ritengo anche l'Atalanta al livello di queste squadre. Non la inseriscono per la lotta al titolo solo perché non ha la storia delle altre".

Atalanta come il Leicester, dunque? "Spero non proprio in tutto e per tutto", il sorriso finale di Paratici.

SPORTAL.IT | 14-10-2019 21:01