Cristiano Ronaldo è spaziale: frantumato l'ennesimo record

Cristiano Ronaldo ha scritto l’ennesima pagina della storia del calcio.

Con la fantastica tripletta messa a segno all’esordio del Mondiale in Russia contro la Spagna, il campione del Real Madrid ha frantumato l‘ennesimo record: a 33 anni e 130 giorni Cr7 è diventato il giocatore più ‘anziano’ ad aver messo a segno tre reti in una stessa partita del Mondiale.

Ma non è tutto: insieme a Pelè (con il Brasile nel 1958, 1962, 1966 e 1970), Seeler (con la Germania Ovest nel 1958, 1962, 1966 e 1970) e Klose (con la Germania nel 2002, 2006, 2010 e 2014), la stella lusitana è riuscito a segnare in ben quattro Mondiali.

Dei dati veramente pazzeschi che mostrano la grandezza di questo calciatore che nella serata di venerdì, praticamente da solo, è riuscito a trascinare da solo la sua nazionale davanti ad un ottima Spagna.

“Da tanti anni lavoro per questo, per vivere giornate così – le sue parole dopo la gara d’esordio -. Ho molta fiducia in me stesso, ma non è giusto dare meriti solo a me. Ci tengo a sottolineare lo spirito di reazione di tutta la squadra: ci siamo trovati sotto dopo essere passati in vantaggio ma non ci siamo mai arresi, e alla fine questo pareggio per 3-3 contro la Spagna è un risultato giusto. Loro hanno avuto più controllo del gioco, ma noi abbiamo sfruttato le occasioni create. Abbiamo tutto per fare un buon Mondiale, dopo aver tenuto testa a una delle favorite”.

Subito dopo la manifestazione che si sta disputando in Russia, Cristiano Ronaldo sarà protagonista anche sul mercato: il 33enne ha più volte manifestato, dopo l’ennesima finale di Champions, vinta la sua voglia di lasciare il Real Madrid per iniziare una nuova avventura.

Ma Florentino Perez, presidente dei Blancos non vuole farselo scappare: per questo gli ha proposto un rinnovo da record da 25 milioni di euro a stagione più 7,5 di bonus.

SPORTAL.IT | 16-06-2018 10:50