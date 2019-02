Cristiano Ronaldo entra nel business del trapianto di capelli

Cristiano Ronaldo si lancia nel business del trapianto di capelli, e lo fa investendo una cifra enorme, vicina ai 25 milioni di euro. L'attaccante della Juventus aprirà a Madrid il primo centro di trapianto della sua catena: il centro si appoggerà al gruppo portoghese Insparya, che è stato cofondatore dell'idea di CR7 e della fidanzata Georgina Rodriguez, che sarà una dei principali soci dell'investimento.

Il centro di Ronaldo sarà una grande clinica che impiegherà 150 professionisti in 18 camere, con l'intento di eseguire 18 trapianti di capelli al giorno. La punta portoghese investirà nei prossimi quattro anni circa 25 milioni di euro per vedere il business fiorire: "Oltre al calcio, sono appassionato di salute, tecnologia e ricerca, sono settori in cui ho voluto investire. Volevo che la prima clinica che prevede poi un'espansione internazionale del brand fosse situata a Madrid, una città in cui ho vissuto per molti anni", sono le dichiarazioni del cinque volte Pallone d'Oro riportate dai media spagnoli.

"Abbiamo le capacità e l'esperienza per crescere, ma per aprire le cliniche anche fuori dal Portogallo abbiamo bisogno di farci conoscere e utilizzare la nostra reputazione sul campo. Ci darà quella spinta, vogliamo aprire il prossimo centro entro la fine del 2019 o all'inizio del 2020", ha assicurato il presidente di Insparya Paulo Ramos.

Il prezzo medio sarà di circa 4mila euro a trapianto: "Possiamo confermare che Ronaldo sarà presente all'inaugurazione, il 18 marzo. La clinica offrirà pacchetti per clienti stranieri, offrendo un soggiorno in hotel, trasferimenti aeroportuali e trasporto da e per la clinica durante il trattamento in modo che i clienti possano fare qui il trattamento", le parole della portavoce a Golder's News.

