Cristiano Ronaldo, festa rovinata: una papera del portiere salva Inzaghi all’ultimo secondo, sfuma il titolo nel Clasico

L'Al Nassr aveva in pugno il titolo: all’Al-Awwal Park era tutto pronto per la festa, poi l'erroraccio di Bento prima del triplice fischio ha fatto tornare in corsa l'Al Hilal

Pubblicato: 12-05-2026 22:17 Condividi









