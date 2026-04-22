Cristiano Ronaldo come Lebron James e Rivaldo, in campo con il figlio: l’Al-Nassr apre le porte al 16enne

Il club saudita potrebbe regalare a CR7 la gioia di giocare insieme al figlio. Non sarebbe la prima volta nel mondo dello sport e in generale nel calcio

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

“Sai qual è la cosa più bella che puoi fare per tuo figlio? Essere lì quando ha bisogno di te”. Non è una frase da spogliatoio, ma potrebbe esserlo. È lo spirito che attraversa Interstellar, dove il tempo separa, ma non spezza il legame tra padre e figlia. È proprio lì, in questo spazio tra esempio e futuro, che prende forma una delle immagini più affascinanti dello sport moderno: Cristiano Ronaldo che potrebbe condividere il campo con suo figlio. Un’idea che richiama inevitabilmente LeBron James e il sogno realizzato di giocare accanto a Bronny. Non solo talento che si tramanda, ma presenza ed eredità nel senso più umano del termine.

Il sogno dell’Al-Nassr: porte aperte a Ronaldo jr

In Arabia Saudita, il futuro potrebbe arrivare prima del previsto. L’Al-Nassr, al comando della classifica di Saudi League, starebbe infatti valutando la possibilità di inserire gradualmente il figlio di Ronaldo nel gruppo della prima squadra già dalla prossima stagione. Non un salto nel vuoto, ma un percorso costruito con attenzione, passo dopo passo. Il giovane attaccante, che ha sempre accompagnato il padre nelle giovanili delle squadre in cui ha giocato e oggi protagonista nel sistema saudita, ha attirato l’interesse della dirigenza. L’idea è quella di accompagnarlo senza forzature, ma con uno scenario che resta affascinante: vedere padre e figlio condividere lo stesso campo.

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Ronaldo, sempre più vicino al traguardo dei 1000 gol, però non vuole forzature, come ha ribadito anche in passato: “Mi piacerebbe, mi piacerebbe. Non è una cosa che mi tiene sveglio la notte, ma mi piacerebbe. Vedremo. Dipende più da lui che da me”. E poi la consapevolezza, inevitabile, del tempo che passa: “Gli anni iniziano a passare e ovviamente un giorno dovrò lasciare il calcio… Arriverà un momento in cui non sarà più possibile”.

Tra desiderio e libertà: l’eredità secondo Ronaldo

Non è un’ossessione, né un obiettivo imposto. Piuttosto, un desiderio che convive con il rispetto per il percorso del figlio. “Seguirà la sua strada, la sua traiettoria. Sarò un padre orgoglioso, qualsiasi cosa voglia fare”. Parole che raccontano molto più di un possibile debutto condiviso. Raccontano un’idea di eredità lontana dai riflettori: non quella dei record o dei Palloni d’Oro, ma quella dei valori. In un’epoca in cui i figli dei campioni sono spesso schiacciati dal peso del cognome, Ronaldo prova a spostare il baricentro. Il campo resta un sogno possibile, ma non una destinazione obbligata.

Quando il calcio diventa una storia di famiglia

Eppure, quando accade, il calcio sa regalare momenti unici. Lo ha dimostrato la FA Cup, che ha messo di fronte Ashley Young e suo figlio Tyler: Everton contro Peterborough United. Ha vinto il padre, ma il risultato è passato in secondo piano rispetto al significato. In Brasile, Felipe Melo ha vissuto un momento simile con il figlio Davi al Fluminense: “Indimenticabile”, ha scritto, riassumendo tutto in una parola. E poi c’è la storia forse più iconica: Rivaldo e suo figlio Rivaldinho, insieme al Mogi Mirim. Due generazioni nello stesso undici, persino a segno nella stessa partita. Se anche Cristiano Ronaldo dovesse riuscirci, non sarebbe solo una curiosità statistica. Sarebbe un’immagine potente, destinata a restare: un padre che non si limita a indicare la strada, ma la percorre ancora per un tratto, fianco a fianco con suo figlio.