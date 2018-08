Cristiano Ronaldo firma autografi per 10 minuti

Fuori programma molto gradito martedì dai tifosi della Juventus, che a decine hanno atteso la fine dell'allenamento fuori dal centro sportivo bianconero della 'Continassa'.

Cristiano Ronaldo si è fermato per firmare autografi per tutti e per concedersi ai selfie dei suoi sostenitori di tutte le età. A riprendere le immagini Sky.

Sorrisi per tutti da parte di CR7, che si è intrattenuto per 10 minuti con i suoi fans, in delirio. Sabato contro la Lazio debutterà con la maglia bianconera all'Allianz Stadium, alla ricerca del primo gol per la Juve.

SPORTAL.IT | 21-08-2018 17:10