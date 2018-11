Cristiano Ronaldo-Georgina, arriva una splendida notizia

Cristiano Ronaldo si sposa. Va a gonfie la vita dell'attaccante della Juventus, sia a livello sportivo sia in quello sentimentale: la punta portoghese durante la vacanza extra lusso di tre giorni a Londra concessa da Massimiliano Allegri per la sosta della Nazionali avrebbe chiesto alla fidanzata Georgina Rodriguez di sposarlo. Lo riporta il quotidiano portoghese Correio da Manha. La compagna del cinque volte Pallone d'Oro ha sfoggiato su Instagram la foto di un nuovo anello, che secondo i media lusitani sarebbe quello di fidanzamento.

L'amore tra i due due è scoppiato nel 2016, quando la coppia si conobbe ad un party di 'Dolce e Gabbana'. A novembre 2017 è arrivata la prima figlia di Georgina, Alana Martina, la quarta per CR7 dopo Cristiano jr. e i gemellini Eva e Matteo, nati tutti da madre surrogata. Il Correio riporta inoltre che, una volta ricevuta e accettata la proposta, Georgina avrebbe anche girato alcuni negozi della Capitale inglese iniziando a provarsi l’abito per il gran giorno.

I tabloid inglesi hanno intanto svelato alcuni particolari della vacanza da sogno di Ronaldo in Inghilterra: la famiglia ha alloggiato in una suite da 10.000 euro per notte. L'appartamento è dotato di un soggiorno molto ampio all'italiana, due bagni rifiniti in marmo, finestre insonorizzate e il caminetto. Inoltre, il parcheggio della sua autovettura gli è costato circa cinquanta sterline all'ora.

Il The Sun ha anche raccontato che il campione portoghese durante una cena (forse proprio nella sera della proposta ufficiale di matrimonio) ha speso 31mila euro per due bottiglie di vino in soli 15 minuti. 20mila per il Richebourg Grand Cru, il più costoso al mondo , e altri 11mila per il Pomerol Petrus del 1982. Entrambi i vini, riporta il Sun, sono stati acquistati da Scott’s, un ristorante di Londra noto ma molto esclusivo.

SPORTAL.IT | 15-11-2018 14:05