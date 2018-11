Cristiano Ronaldo già nella storia della Juve: le parole di CR7

Record dopo record per Cristiano Ronaldo in serie A. L’attaccante della Juventus ha realizzato dieci gol nelle sedici partite giocate con la maglia della Vecchia Signora ed è già nella storia del club: è il primo a riuscirci alla prima stagione in bianconero. Superati altri giganti come Filippo Inzaghi, che arrivò in doppia cifra dopo 18 partite, Gonzalo Higuain, che ce ne mise venti, e David Trezeguet (29 partite).

Potenziata da CR7 la Juventus sta mantenendo ritmi altissimi, e sabato contro la Spal ha centrato la dodicesima vittoria in tredici partite, spedendo temporaneamente a -9 il Napoli secondo in classifica.

“Felice di avere aiutato la squadra per un’altra vittoria”, sono le parole su Instagram del campione portoghese, che ha anche realizzato 5 assist. Per lui è la quattordicesima stagione di fila in doppia cifra, e finora è il miglior realizzatore europeo nell’anno solare con 31 gol. Dopo la rete contro la Spal (la 140esima squadra a cui segna in carriera), Ronaldo ha festeggiato guardando la sua fidanzata Georgina e facendo alcuni squat: un omaggio a un video pubblicato dalla compagna un mese fa.

“CR7 il più forte al mondo e forse il giocatore più importante nella storia del calcio. Solo un folle può dubitare delle qualità di Cristiano Ronaldo – le parole del il direttore sportivo Fabio Paratici, al termine della sfida con la Spal –. Il Pallone d’Oro? Ha segnato 15 gol nell’ultima Champions League, molti decisivi e di pregevole fattura, e noi ne sappiamo qualcosa. Quindi mi sembrerebbe strano che non lo vincesse”.

“Ronaldo è un maestro, ruba sempre il tempo agli avversari”, spiega invece Allegri. Fulminato da Cristiano anche la leggenda della Juve Del Piero: “Ronaldo ha elevato il tasso di attenzione degli altri, creando tantissima attenzione nella squadra. Tutti gli altri hanno capito che devono fare un passo in avanti. I leader sono i primi a spingere e a dare l’esempio. Gli altri sanno che questo non uscirà mai, giocherà tutti i minuti, c’è un po’ in meno per fare turnover”.

SPORTAL.IT | 25-11-2018 11:45