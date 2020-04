Cristiano Ronaldo, guadagni da record: nuovo primato per il campione

A Cristiano Ronaldo manca poco per diventare il primo calciatore miliardario della storia. Secondo le statistiche riportate da ‘Forbes’, il campione della Juventus è vicino a toccare quota un miliardo di dollari in guadagni, una cifra mai raggiunta nel mondo del calcio e superata solo da altri due atleti nella storia dello sport, il leggendario golfista Tiger Woods e il campione di pugliato Floyd Mayweather.

Secondo la rivista economica statunitense, il taglio dello stipendio concordato con la Juventus per far fronte all’emergenza Coronavirus non dovrebbe rappresentare un problema per raggiungere il traguardo. Solo nel 2019, CR7 ha incassato 109 milioni di dollari, derivanti sia da ingaggio e bonus sia dei contratti con gli sponsor.

Nella classifica annuale solo un altro calciatore ha saputo far meglio: si tratta del rivale di sempre Leo Messi, che nel 2019 ha portato a casa 127 milioni di dollari. Terzo, nella classifica annuale, il brasiliano del PSG Neymar con 107 milioni.

In questo 2020, nonostante i problemi legati alla sospensione dei campionati, i guadagni di CR7 dovrebbero ‘scendere’ a circa 90 milioni di dollari, una cifra che risentirà del taglio di quattro mensilità di stipendio, circa 2 milioni e mezzo al mese.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, comunque, Ronaldo dovrebbe perdere solo un mese e mezzo di ingaggio, mentre il resto sarà recuperato nella stagione 2020/21. La quota complessiva di un miliardo, in ogni caso, è davvero molto vicina.

Nel frattempo, nonostante la quarantena, CR7 sta già pensando alla prossima stagione: stando a quanto riferisce Don Balon, il campione portoghese avrebbe suggerito alla dirigenza della Juventus un acquisto per la difesa, Samuel Umtiti del Barcellona. I campioni d’Italia in carica potrebbero fare un tentativo nella prossima sessione di mercato.

SPORTAL.IT | 05-04-2020 15:19