Cristiano Ronaldo: i 600 gol ai raggi X. E ora punta un nuovo record

"Con Cristiano Ronaldo parti sempre 1-0, ci aiuterà nei prossimi anni", le parole del capitano della Juventus Giorgio Chiellini celebrano nel migliore dei modi il nuovo traguardo raggiunto da Cristiano Ronaldo, che sabato sera nel match contro l'Inter ha segnato la sua rete numero 600 con la maglia di un club (esclusi quindi i gol con il Portogallo).

I numeri di CR7, in gol al 17' della ripresa con un siluro di sinistro dopo un colpo di tacco di Pjanic, sono impressionanti: il cinque volte Pallone d'Oro ha segnato 100 gol di testa (il 16.7%), 392 con il piede destro (65.4%) e 106 con il sinistro (17.6%). Il portoghese ha realizzato in carriera 5 reti con il club che lo ha lanciato, lo Sporting Lisbona, 118 con il Manchester United, 450 con il Real Madrid e 27 in maglia bianconera. La sua vittima preferita è il Siviglia, a cui ha segnato 27 gol, davanti all'Atletico e il Getafe. Il Barcellona è quinto in questa speciale classifica con 18 reti subite dal lusitano. Per quanto riguarda le competizioni, il suo fiore all'occhiello sono le reti in Champions League, ben 126. Nella Liga ha realizzato 311 gol, in Premier League 84.

Ronaldo insaziabile punta ora a un nuovo record: la classifica marcatori di serie A. Se riuscisse a farcela sarebbe il primo giocatore nella storia a conquistare il titolo di capocannoniere in Premier League, nella Liga e nel campionato italiano. Attualmente Cristiano Ronaldo è quarto in graduatoria a quota 19 reti, dietro alla punta della Samp Quagliarella (a quota 22), il bomber del Milan Piatek e l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata.

"Se resto? Al mille per cento sarò ancora qui il prossimo anno” ha detto Ronaldo dopo la conquista dello scudetto. “Sono il primo a vincere Liga, Premier, Serie A? Contento per aver vinto anche qui, il primo nella storia, un record. Nel mio primo anno abbiamo vinto Supercoppa e campionato, il prossimo anno sarà ancora migliore, sono molto contento”.

SPORTAL.IT | 28-04-2019 12:14