Cristiano Ronaldo, il Livorno si intromette

Cristiano Lucarelli torna a Livorno, firmando un contratto biennale: allenerà la formazione amaranto neopromossa in serie B. E il club labronico ne ha approfittato per annunciare l’accordo facendo un parallelo con Ronaldo, il fuoriclasse portoghese che è sul punto di dire sì alla Juventus.

"Esiste un solo Cristiano e ce l’abbiamo noi" hanno fatto sapere dalla stanza dei bottoni della società labronica

Livornese doc, Lucarelli è una delle bandiere del Livorno, con cui ha giocato per cinque stagioni segnando ben 112 reti in 192 partite. Per lui anche il titolo di capocannoniere in serie A con 24 reti nella stagione 2004/05. Lucarelli è il miglior realizzatore della storia amaranto in serie A con ben 75 reti segnate ed ha totalizzato 6 presenze e 3 reti con la maglia dell’Italia.

SPORTAL.IT | 06-07-2018 19:10