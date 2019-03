Cristiano Ronaldo, il retroscena del trionfo: svelato il messaggio

Cristiano Ronaldo era certo di passare il turno. L'ex terzino della Juventus Patrice Evra ha svelato sui suoi profili social un interessante retroscena sulla miracolosa rimonta della Juventus contro l'Atletico Madrid nella partita di martedì sera.

L'ex esterno bianconero, compagno di squadra di Cristiano Ronaldo ai tempi del Manchester United, ha pubblicato su Instagram uno scambio di messaggi Whatsapp avvenuto tra lui e il fuoriclasse della Juventus i giorni precedenti alla sfida dell'Allianz Stadium.

"Conto su di te per il ritorno! Non ho mai dubitato di te, la gente mi uccide se tu o la Juve perdete", gli aveva scritto Evra. Questa la risposta, ultra ottimistica, di CR7: "Lo so. Ma passeremo fratello. In casa li schiantiamo".

In campo è poi andata come previsto dal campione lusitano, che con una tripletta ha spinto i bianconeri ai quarti di finale di Champions League eliminando i colchoneros.

"Dietro le quinte… questi sono i messaggi tra me e Ronaldo 5 giorni prima della grande rimonta!! Questo mostra la grande fiducia, la rabbia, la determinazione del miglior giocatore del mondo. Dovremmo ringraziare il padre e la madre di CR7 e ovviamente Dio per averci dato questo grande uomo e incredibile giocatore. In ogni grande occasione con grande pressione dimostra di essere uomo. Quindi per favore non siate gelosi, voglio solo condividere tutto ciò e se non siete d'accordo non posso farci niente. Dovete riconoscere che è semplicemente il meglio del meglio e non provate a cliccare sullo schermo per ottenere il suo numero", è il commento di Evra, che era presente all'Allianz e ha pubblicato su Instagram la sua esultanza dopo la vittoria.

Anche il grande rivale di CR7, Lionel Messi, ha applaudito il portoghese dopo quanto fatto in maglia bianconera: "Quello che ha fatto Cristiano Ronaldo con la Juventus è stato impressionante. Una grande sorpresa, perché credevo che l'Atletico Madrid avrebbe messo più forza in campo. Però la Juventus è stata davvero brava, ha tanto potenziale e Cristiano ha vissuto una notte magica con quei tre gol".

SPORTAL.IT | 14-03-2019 14:30