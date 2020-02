Cristiano Ronaldo implacabile, la Juventus resta prima

La Juventus supera per 2-1 in trasferta la Spal nel secondo anticipo del sabato della 25esima giornata di serie A. La squadra di Sarri si impone grazie alle reti di Cristiano Ronaldo (in gol per undici partite di fila, eguagliati Batistuta e Quagliarella) e Ramsey, e resta in testa alla classifica a prescindere dai risultati di Lazio e Inter. Spal sempre ultima a 15 punti, non basta il gol su rigore di Petagna.

Juve non particolarmente brillante nel primo tempo. I bianconeri (Chiellini titolare dopo 6 mesi) dominano il possesso palla ma non riescono a creare pericoli con continuità nell'area di rigore ferrarese, e si affidano spesso a spunti personali da parte dei singoli. Al 5' Ronaldo trova il vantaggio su assist di Dybala, ma si vede annullare il gol per fuorigioco. Poi la squadra di Sarri si fa vedere soprattutto con conclusioni dalla distanza e si risveglia nel finale di tempo: al 37' Dybala colpisce il palo dopo essersi liberato con una bella giocata, e due minuti dopo i bianconeri passano grazie al solito Cristiano Ronaldo.

CR7, a segno nella sua undicesima partita consecutiva di campionato, trasforma in gol il traversone di Cuadrado, innescato da un Ramsey in grande spolvero nel ruolo di mezzala.

La Juve gioca più sciolta nella ripresa e sfiora il raddoppio con Ronaldo e Cuadrado. Il 2-0 è nell'aria e arriva al 61': Dybala mette il turbo, salta due difensori e serve Ramsey che corona la sua ottima prestazione segnando da pochi passi con un tocco sotto.

La reazione d'orgoglio dei padroni di casa si concretizza al 66', quando Petagna cade in area dopo un contatto con Rugani. L'arbitro La Penna fa proseguire ma su segnalazione del Var assegna il penalty alla squadra di Di Biagio, che Petagna non sbaglia.

La Spal torna a sperare e nel finale di gara aumenta la pressione, senza però creare pericoli degni di nota. E' invece la Juve a sfiorare il terzo gol colpendo la traversa con Ronaldo nel finale di partita.

SPORTAL.IT | 22-02-2020 20:00