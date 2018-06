Cristiano Ronaldo implacabile, Marocco eliminato

Ancora Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d’Oro con una rete nei primi minuti (la quarta nel Mondiale) trascina il Portogallo alla vittoria per 1-0 contro il Marocco nella seconda gara del Girone B, giocata al Luzhniki Stadium di Mosca.

Una beffa per i nordafricani, che dopo una prova generosa e una gara praticamente dominata (e alcuni episodi da moviola all’interno dell’area lusitana), sono già eliminati dal torneo. La selezione di Santos sale invece a quota 4 punti, momentaneamente in testa al gruppo, in attesa di Iran-Spagna, in programma in serata.

CR7 sblocca immediatamente il risultato al 5′: sugli sviluppi di un corner, la stella del Real Madrid si libera facilmente dalla marcatura e di testa trafigge Munir anticipando Da Costa. Il Marocco reagisce rabbiosamente e crea occasioni con Boussoufa e Benatia, ma si sbilancia e i lusitani sfiorano il raddoppio con Cristiano Ronaldo. La nazionale magrebina fa la partita e tesse una buona trama di gioco, ma manca sempre nel passaggio decisivo per le punte.

Un copione che non cambia nella ripresa: il Portogallo soffre l’intensità e l’aggressività degli africani, e in attacco si affida alle fiammate solitarie di Ronaldo, che al 51′ si divora il 2-0 sparando alto in corsa dopo un assist involontario di Guedes. Il Marocco dopo tanta corsa inizia finalmente a creare pericoli concreti alla porta di Rui Patricio: al 57′ Belhanda costringe il portiere ormai ex Sporting a superarsi in tuffo, al 60′ ancora Benatia si libera in area ma spedisce altissimo, al 68′ su punizione Ziyech sfiora la traversa.

Portogallo sulle gambe nell’ultimo quarto d’ora: il Marocco cinge d’assedio l’area dei lusitani ma non riesce a trovare il gol del pareggio. Al 90′ Ziyech ha una chance gigante, ma il suo tiro è deviato tempestivamente da Fonte; nel recupero si dispera Benatia, che in mischia spedisce alto sopra la traversa.

SPORTAL.IT | 20-06-2018 16:00