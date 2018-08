Cristiano Ronaldo in pressing su una stella: "Vieni alla Juve"

In attesa di diventare il bomber della Juventus, Cristiano Ronaldo si mette in luce come uomo mercato. Riferisce Tuttosport che il fuoriclasse portoghese, appena arrivato da Madrid, sarebbe in pressing sull'ex compagno del Real, il terzino Marcelo. L'esterno brasiliano, prima opzione dei bianconeri nel caso partisse Alex Sandro (lo vuole il Psg), sarebbe tentato dai racconti di CR7 sulla sua nuova avventura italiana e attende novità. Inoltre un suo recente messaggio social indirizzato a Ronaldo ("Molto presto saremo di nuovo insieme") ha subito animato i tifosi su un suo possibile sbarco sotto la Mole.

L'affare è possibile solo in caso di partenza di Alex Sandro, che potrebbe approdare a Parigi per 50 milioni di euro. A 10 giorni dalla fine del mercato i tempi sono stretti ma dopo la trattativa Ronaldo nulla è impossibile. "Mercato? Non è ancora finita", aveva detto negli scorsi giorni il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved.

Intanto il nazionale portoghese Bruno Fernandes in un'intervista a Tuttosport ha raccontato com'è allenarsi con il cinque Pallone d'Oro: "Cristiano è un ragazzo che ha bisogno di sfide, è un professionista vero e vuole dimostrare che a 33 anni sta bene, può fare la differenza ed è un fuoriclasse. Averlo come compagno è una fortuna, è impressionante: si allena sempre al massimo, duramente. E anche se al livello che ha raggiunto è difficile migliorarsi, lui vede ogni giorno un aspetto dove può progredire. Se è al top da tanti anni e ha vinto 5 Palloni d’oro è anche per questa sua mentalità. Non è un caso se ha conquistato il mondo. È un vincente. E' l'ultimo ad andarsene dal campo? E' vero, spesso arrivavo negli spogliatoi e Cristiano era già cambiato a lavorare in palestra. E quando uscivo magari lo vedevo in palestra o nella vasca gelata…".

SPORTAL.IT | 08-08-2018 13:00