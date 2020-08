Cristiano Ronaldo in rotta con la Juventus? Spunta una nuova verità

La grande paura del mondo Juventus, poi la smentita. Cristiano Ronaldo non è intenzionato a svestire la casacca bianconera, né tantomeno è alla forsennata ricerca di un acquirente che lo porti via da Torino. Al contrario delle voci circolate giovedì e messe in circolazione da Guillem Balague, giornalista catalano che si è occupato della sua personale biografia.

Una voce opposta rispetto a quanto raccolto da ‘As’, autorevole quotidiano spagnolo che ha tracciato uno scenario completamente diverso. “Tutto falso”, è infatti la smentita affidata all’entourage di Cristiano Ronaldo. Che quindi non si sarebbe offerto a nessuna big d’Europa, men che meno il Barcellona.

‘As’ spiega che CR7 ha tutte le intenzioni di rispettare il suo contratto con la Juventus, in scadenza nel 2022. Il suo obiettivo, oltre a quello di conquistare altri titoli nazionali, resta e non può che restare la Champions League. Una missione che il portoghese vuole assolutamente portare a termine.

Juventus sul tetto d’Europa, e con CR7 in campo: questo l’obiettivo comune di giocatore e società. Tanto che anche il club non avrebbe alcuna intenzione di separare la propria strada da quella del campione. E anche la famiglia Ronaldo sarebbe d’accordo.

Tutto il contrario di quanto era sembrato dopo l’intervista di Balague alla ‘BBC’, dunque: “Lo accostano al PSG perché la Juventus lo vuole cedere. Hanno chiesto al suo agente Jorge Mendes di trovargli una squadra. Lo hanno offerto a tutti, anche al Barcellona”.

Una verità che non sembra corrispondere a quella di chi orbita intorno a Cristiano Ronaldo. E che alla stampa iberica ha garantito senza giri di parole che la parabola bianconera di CR7 è tutt’altro che agli sgoccioli.

A PSG, Barcellona e le altre potenziali pretendenti non resta che farsene una ragione, almeno fino al 2022.

OMNISPORT | 13-08-2020 21:23