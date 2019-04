Cristiano Ronaldo: indiscrezioni su un addio anticipato alla Juve

Silenzio di riflessione perCristiano Ronaldo, che oltre 24 ore dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League ancora non si è espresso sui suoi profili social. La sua reazione è stata raccontata da chi gli è più vicino, a cominciare dalla madre Dolores Aveiro, con cui si sarebbe sfogato: “Mamma, non faccio miracoli”.

Secondo quanto riporta La Repubblica, Cristiano Ronaldo non resterà alla Juventus fino alla scadenza del contratto, fissata per il 30 giugno 2022, ed è orientato a dire addio al club bianconero già al termine della prossima stagione (2019/2020). Secondo il quotidiano romano, il morale del portoghese sarebbe ai minimi e nonostante lo scudetto ormai vinto e la Supercoppa Italiana CR7 avrebbe considerato come negativo il bilancio della sua prima stagione sotto la Mole.

In estate la società potrebbe essere spinta a fare grossi investimenti proprio per convincere il cinque volte Pallone d’Oro a restare in Italia più a lungo: tra i nomi fatti nelle ultime ore quelli di Salah e Federico Chiesa.

“Perché il calcio è così, come sempre hai fatto del tuo meglio e quello che sai fare meglio, ma non sei riuscito a vincere una battaglia, quindi testa alta, la vita va avanti e sarai sempre il migliore per noi”, queste le parole d’incoraggiamento di Elma Aveiro, sorella di Ronaldo, dopo l’eliminazione della Juventus.

Paulo Dybala ha rotto il silenzio social: “I capitani soffrono ancora di più per le sconfitte. Le superano lentamente, in silenzio. Il dolore passerà, ma il bello dello sport è che c’è sempre un altro trofeo, un’altra Coppa, un’altra stagione. Vamos!”, ha scritto la Joya su Instagram. L’argentino si è infortunato durante la partita contro l’Ajax e ne avrà almeno per 15 giorni.

