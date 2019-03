Cristiano Ronaldo infortunato, l'esito degli esami

Quella Instagram Story che lo ritraeva sorridente, postata con la sua Georgina nella mattinata di martedì, aveva indotto i tifosi della Juventus a pensare positivo circa l’infortunio subito da Cristiano Ronaldo nel primo tempo della partita tra il Portogallo e la Serbia, gara d’esordio dei campioni d’Europa in carica nel percorso di qualificazione all’Europeo itinerante del 2020.

Ebbene, dopo tanta attesa è uscito il bollettino medico ufficiale riguardante le condizioni del numero 7 bianconero, sottopostosi in Portogallo agli accertamenti del caso.

La diagnosi è quella di “una lesione di apparente modesta entità ai flessori della coscia destra”.

“Le sue condizioni – prosegue il bollettino della Juventus – saranno monitorate e verrà sottoposto a nuovi accertamenti per definire la ripresa dell'attività agonistica”.

I prossimi passi prevedono il ritorno in Italia e l’effettuazione di nuovi esami che permetteranno allo staff medico dei campioni d’Italia di farsi un’idea sui tempi di recupero e sul percorso di riabilitazione da seguire.

Max Allegri può comunque tirare un sospiro di sollievo: sono stati scongiurati infatti problemi muscolari seri, quindi non sembra in discussione la presenza di Ronaldo nella doppia sfida ravvicinata valida per i quarti di finale di Champions League contro l’Ajax, ad Amsterdam il 10 aprile e all’Allianz Stadium il 16.

Nulla da fare, invece, con ogni probabilità, per le due prossime partite di campionato, sabato 30 in casa contro l’Empoli e martedì 2 aprile nell’infrasettimanale sul campo del Cagliari. La successiva gara di Serie A, in casa contro il Milan, in calendario per sabato 6 alle 18, potrebbe invece essere usata per testare la condizione di CR7 in vista della gara contro l’Ajax.

Ronaldo ha saltato le ultime due partite di campionato, contro Udinese e Genoa, le uniche che il portoghese non ha disputato in Serie A.

SPORTAL.IT | 26-03-2019 16:05